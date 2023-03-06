Nissan "Robotaksi" testlerine başlıyor!

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk'ın insansız araç çalışmalarına odaklanması sonrası diğer otomotiv firmalarıda insansız araç çalışmalarına odaklanmaya başladı.

Japonya'nın en büyük otomotiv firması olan Nissan sürücüsü olmayan araç çalışmalarına başladığını duyurdu.

Firmanın "Robotaksi" adını verdiği çalışma mart ayında Çin'in Suzhou kentinde test çalışmalarına başlayacağını açıkladı. Nissan Mobility Service’in CEO’su Ichijo Futakawa yaptığı açıklamada, ilk aşamanın mart ayında başlayarak 7 ay süreceğini belirtti. Ardından testler ekim ayında markanın elektrikli crossover SUV modeli Ariya ile ikinci aşamaya geçilecek." dedi.

Futakawa ayrıca, testlerin tamamlanması sonrası taksilerin ücretsiz olacağını açıkladı. İlk aşamada taksiler yüksek hızlı tren istasyonları, oteller ve bazı ofislere ait güzergahlar arasında kullanılacağını belirtti. İlerleyen dönemlerde ise Nissan'ın oluşturacağı uygulama üzerinden taksiyi kullanmak isteyen kişiler bulunduğu konumdan gitmek istediği konumu belirtebilerek taksiyi kullanabileceğini açıkladı.