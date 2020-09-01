Netflix kaldırmazsa yaptırım gelecek!

Netflix de yayınlanması planlanan Cuties filmi ile için politika değişikliğine gitmeyen platform ile alakalı Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) raporunu tamamladı. RTÜK, Netflix’in kararını değiştirmemesi halinde toplantıda yaptırımı gündemine alacak.

Raportörlerce hazırlanan rapor RTÜK Başkanlığı'na sunuldu. 3 Eylül Perşembe günü görüşecek olan rapor toplantısına Aile, Çocuk ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da müdahil oldu.

Raporda, çocuk istismarı içerdiği iddia edilen yapımın Türkiye kataloğundan çıkarılması ve idari para cezası müeyyidesi uygulanması yer aldı.

KALDIRMAZSA NE OLUR?

Edinilen bilgiye göre, Netflix bu filme dair bir politika değişikliğine gitmez ise Perşembe günü yapılacak toplantıda Netflix ile alakalı yaptırım kararının gelmesi bekleniyor. Netflix'in yaptırım kararına rağmen filmi yayına sokması halinde ise geçici yayın lisansının iptal edilmesi söz konusu olacak.

DİZİ HAKKINDA

Netflix'te 9 Eylül tarihinde yayınlanması planlanan "Cuties" filmi, 11 yaşındaki Amy isimli çocuğun dansçı olması macerasını anlatıyor. 96 dakikalık filmin yönetmeni Maimouna Doucoure, 2020 Sundance Film Festivali'nde Dünya Sineması Drama dalında En İyi Yönetmelik ödülünü kazandı.