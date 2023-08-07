Musk ile Zuckerberg karşı karşıya gelecek mi?

Twitter'ı satın alarak adını X'e çeviren Elon Musk, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'le yapacağı dövüşün X'te yayınlanacağını söyledi. Musk, bütün yayın gelirlerinin gaziler için çalışan vakıflara bağışlanacağını da ekledi.

X hesabından paylaşımlar yapan Musk, "Bütün gün ağırlık kaldırarak dövüşe hazırlanıyorum, spor salonuna gidecek vaktim olmadığı için iş yerine ağırlık götürüyorum" diye açıklamada bulundu.

Zuckerberg'den Musk'a yanıt

Musk'a yanıt veren Zuckerberg ise, dövüşün X'ten yayınlanması fikrine karşılık olarak, "Bunu daha güvenilir ve vakıflara bağış yapılabilen bir platformdan yayınlamak daha iyi olmaz mı?" paylaşımında bulundu.

Zuckerberg ayrıca, dövüşe hazır olduğunu, tarih olarak 26 Ağustos'u önerdiğini fakat Musk'tan bir teyit alamadığını söyledi.

Dövüş sürpriz olmaz

İkili arasındaki dövüş ilk olarak, Haziran ayında Elon Musk'ın Zuckerberg ile "kafes dövüşüne hazır olduğunu" belirten mesajıyla gündeme geldi.

Zuckerberg daha sonra, Musk'ın tweetinin ekran görüntüsünü "Bana konum gönder" mesajıyla paylaştı.

Musk, bir kullanıcının "Bu dövüşün amacı ne?" sorusuna da "Bu medeni bir savaş formu. Erkekler savaşa bayılır" diye yanıt verdi.