Musk çöpçatanlığa başladı: X'e dating özelliği geliyor

İlginç projeleriyle sık sık gündeme gelen Elon Musk, bu sefer de çöpçatanlık yapmak için kolları sıvadı. Popüler sosyal medya platformu Twitter, yeni dating özelliğiyle birlikte hayatının aşkını arayanlar için cezbedici bir konum olacak.

Sevgilinizi Musk sayesinde bulabilirsiniz

Şuanda test aşamasında olan yeni bir dating özelliğiyle birlikte Twitter kullanıcıları, uygulama içerisinden flört edebilecekler. Kullanıcılar; ilgi duydukları bir kişiye özel bir kalp göndererek ilgilerini belli edecek ve karşı tarafın kabul etmesi koşuluyla özel bir konuşma başlatılacak.

Potansiyel eş adayınızla tanışmanızı sağlayacak yeni özellik, kısa bir süre sonra tüm kullanıcılara ücretli bir şekilde sunulacak. “Süper Takip” olarak adlandırılan özelliğin kullanımıyla birlikte her bir kullanıcıyla özel bir etkileşim kurulabilecek.

Konuşmak istediğiniz her kullanıcı için ayrıca ücret ödeyeceksiniz

Elon Musk, flört edilmek istenen her bir kullanıcı için ekstra ücret talep ediyor. Bu sebeple “süper takipçisi” olmak istediğiniz her bir kullanıcı için yaklaşık 3 dolarlık bir ücret ödemeniz gerekecek.