Mursi'nin oğlu zehirlenerek öldürülmüş

Mursi ailesinin avukatlığını üstlenen İngiliz bir ekip, Mursi'nin daha hastaneye ulaşmadan öldüğünü belirtti.

İngiliz avukat Toby Cadman, "Elimizdeki bilgiler bize Mursi'nin öldürüldüğünü gösteriyor" dedi.

Ölümünden hemen sonra verilen bilgilere göre Abdullah Mursi, arkadaşı ile arabadayken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

Ancak Londra merkezli hukuk şirketinin ortaya çıkardığı yeni bilgilere göre Abdullah Mursi, vücuduna enjekte edilen ölümcül bir madde nedeniyle öldü.

Ayrıca yine ortaya çıkan yeni bilgilere göre yakın çevredeki hastanelere değil, çok daha uzaktaki bir hastaneye götürüldü.

Abdullah Mursi, babasının ölümünden Sisi rejimini sorumlu tutmuş ve açıkça suçlamıştı.

Muhammed Mursi'den sonra kendisi de kısa süre içerisinde şüpheli bir şekilde öldü.