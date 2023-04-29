Muğla'da 2 hükümlü yakalandı!

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından 10 yıl 1 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan A.K, Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Hükümlü jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca cezaevine teslim edildi.

Marmaris ilçesinde de hakkında "hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 21 yıl, 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalama kararı bulunan A.Ş. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyonla yakalandı.

Hükümlü çıkarıldığı nöbetçi mahkemece cezaevine gönderildi.