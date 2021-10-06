MİT&TSK operasyonları doludizgin

Son dönemde yoğunlaşan MİT operasyonları teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Sadece bugün (6 Ekim) şu saate kadar düzenlene operasyonlarda 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Dağlıca haini öldürüldü

MİT, Dağlıca saldırısına katılan teröristi Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

MİT, 2012'de Hakkari Dağlıca'da gerçekleştirilen ve 8 askerin şehit edildiği saldırıya katılanlar arasında yer alan PKK'lı terörist Özcan Yıldız'ı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 2012'de Hakkari Dağlıca’da gerçekleştirilen ve 8 askerin şehit olduğu saldırıya katılanlar arasında yer alan "Doktor Rodi" kod adlı Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi.

Terör örgütüne 1999'da katılan terörist Özcan Yıldız'ın, uzun yıllar yurt içinde çok sayıda kanlı eyleme katıldığı ve 2013'te Irak’ın kuzeyine kaçarak Kandil, Zap, Avaşin ve Sincar gibi bölgelerde sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü belirlendi.MİT tarafından uzun süre takip edilen terörist Yıldız'ın geçen yıl örgüt mensuplarının tedavisini gerçekleştirmek amacıyla Gara bölgesinde görevlendirildiği tespit edildi.

Hakurk'ta 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bir diğer açıklamada, Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

"PKK’lı terörist sayısı 181’e indi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu 19’uncu Dönem Mezuniyet Töreni’nde konuya dair açıklamlarda bulundu.

Terörle mücadele operasyonlarına da değinen Soylu, “Bugün birilerinin medet umduğu PKK’nın yurt içindeki bütün silahlı eleman sayısı, yeni bir rakam veriyorum; 181’e inmiştir. Kandil’den Batı’ya yaptıkları imdat çağrılarını görmüyor değiliz. İşte şimdi, 1 Ekim’de ilkbahar-yaz operasyonlarını tamamladık, Allah’ın izniyle kış operasyonlarına başlıyoruz.

İlkbahar, bize ilkbahardı, PKK’ya değil. 287 barınma alanına yönelik 9 bin 630 operasyon planlamıştık, bizim çocuklar hızını alamadı, 10 bin 850 operasyonla ilkbahar-yaz dönemini kapattılar. Sadece ilkbahar-yaz dönemi operasyonlarında toplam 127 teröristi etkisiz hale getirdik. Bunların 4 tanesi kırmızı, 1’i mavi, 2’si yeşil, 10’u turuncu, 17’si gri, 5 tanesi liste dışı olan üst düzey 39 terörist.