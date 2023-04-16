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Mısır'dan Türk vatandaşlarına kapıda vize uygulaması

Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen, Mısır'a gelecek Türk vatandaşlarına kapıda vize alma uygulamasının başlatıldığını duyurdu

Mısır'ın ülkeyi ziyaret edecek Türk vatandaşlarına kapıdan vize alma uygulaması başlattığı duyuruldu.

Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Büyükelçi Şen yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımız Mısır’a önceden vize almadan girebilecekler. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Şen, paylaşımında konuya ilişkin detaylara yer vermezken, Mısır’dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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