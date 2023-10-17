Mısır'dan Avrupa'ya mülteci tepkisi: 1 milyon Filistinliyi siz alın

Batılı ülkeler, yerlerinden edilen Filistinlileri kabul etmesi yönünde Kahire'ye baskıyı artırdı. Duruma tepki gösteren Mısır ise "Madem insan haklarını o kadar önemsiyorsunuz, öyleyse onları siz alın" karşılığını verdi.

Yüzbinlerce Filistinli, Gazze'nin kuzeyindeki evlerini terk ederek güneye doğru hareket ediyor.

Mısır'da ise bölgede derinleşen insani krizin sınırlarını aşacağına dair alarm seviyesi her geçen gün artıyor.

Batı'dan Kahire'ye baskı

Gazetenin haberinde, "Mısır'ın Batılı diplomatlara mesajı net: Gazze'ye yardım ulaştıracak ama çok sayıda Filistinliyi kabul etmesi yönündeki her türlü baskıya direnecek." denildi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, "zorla yerinden edilmenin" Filistin krizine çözüm olmadığı konusunda uyarmıştı.

Mısır: Filistinli mültecileri Avrupa'ya göndereceğiz

Söz konusu haberde, Mısır-Batı gerilimine ilişkin şunlar aktarıldı:

Üst düzey bir Mısırlı yetkili, Avrupalı mevkidaşına sert bir dille şunları söyledi: "1 milyon kişiyi almamızı mı istiyorsunuz? Onları Avrupa'ya göndereceğiz. Madem insan haklarını o kadar önemsiyorsunuz, öyleyse onları siz alın."