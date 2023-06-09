Mısır, Sudan'daki çatışmalar için ateşkes çağrısında bulundu

Mozambik'in başkenti Maputo'yu ziyaret eden Sisi, mevkidaşı Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmede, Mozambik ile Libya ve Sudan'daki gelişmeleri ele aldıklarını; sükunet ve barış sağlanması için çalışmanın önemi ile ilgili olarak bir görüş birliği olduğunu belirten Sisi, "Diyalog, meselelerin ve anlaşmazlıkların çözümü için en iyi seçenektir." dedi.

Mısır ile Mozambik arasındaki ikili ilişkileri çeşitli alanlarda geliştirmenin önemine değindiklerini söyleyen Sisi, Mısır'da faaliyet gösteren 5 bin şirketin, Mozambik için uygun olması durumunda çeşitli alanlarda uzmanlık hizmeti sunabileceğini belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, salı günü başladığı Afrika turunun son durağı olarak bugün Mozambik'e gitmişti.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK), 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK’nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 850 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 500 kişinin yaralandığını bildirmişti.