MHP aday listesini YSK'ya teslim etti!
MHP'nin milletvekili aday listesi belli oldu. MHP Lideri Devlet Bahçeli ise memleketi Osmaniye'den aday oldu. MHP aday listesini teslim etmek üzere MHP'den Semih Yalçın ve Fethi Yıldız beraberindeki heyetle YSK'ya giriş yaptı.
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 38 gün kala partiler aday listelerini duyurmaya başladı.
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da Cumhur İttifakı'ndaki tüm partilerin kendi listeleriyle seçime gireceklerini duyurmuştu.
Liste YSK'ya teslim edildi
MHP aday listesini teslim etmek üzere MHP'den Semih Yalçın ve Fethi Yıldız beraberindeki heyetle YSK'ya giriş yaptı.
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