MHP aday listesini YSK'ya teslim etti!

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 38 gün kala partiler aday listelerini duyurmaya başladı.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da Cumhur İttifakı'ndaki tüm partilerin kendi listeleriyle seçime gireceklerini duyurmuştu.

Liste YSK'ya teslim edildi

MHP aday listesini teslim etmek üzere MHP'den Semih Yalçın ve Fethi Yıldız beraberindeki heyetle YSK'ya giriş yaptı.