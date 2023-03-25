Meteoroloji'den turuncu alarm!

Deprem bölgesinde şiddetli yağmur bekleniyor. Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Tunceli ve Erzincan için "sarı", Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ile Elazığ içinse "turuncu" alarm verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu, Tokat, Niğde, Kayseri, Sivas ve Edirne çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Çığ tehlikesine dikkat

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklenmektedir.

Toz taşınımına dikkat

Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, çamur yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İşte bazı illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu;

Ankara: 16, Parçalı bulutlu.

İstanbul: 14, Parçalı bulutlu.

İzmir: 19, Parçalı ve az bulutlu.

Muğla: 22, Parçalı ve az bulutlu.

Adana: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

Sivas: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu.

Bolu: 17, Parçalı bulutlu.

Samsun: 12, Parçalı ve çok bulutlu

Trabzon: 12, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.

Elazığ: 11, Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağış