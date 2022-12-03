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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den alınan son bilgiye göre bugün Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimlerinin az bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar bekleniyor

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İllerimizde Hava Durumu

 Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

Ankara: 10, Parçalı ve çok bulutlu.

İstanbul: 13, Çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı.

İzmir: 17, Parçalı bulutlu.

Kocaeli: 14, Çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı.

Edirne: 11, Çok bulutlu.

Muğla: 17, Parçalı bulutlu.

Adana: 22, Az bulutlu.

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