Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu güney doğusu ile Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimlerde karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde, güney kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışlar olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Açıklamada, tahminlere göre sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞINA DİKKAT

Öte yandan Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji verilerine göre sabah saatlerinde etkili olan yağmurun öğlen karla karışık yağmur şeklinde görülmesi ve gece saatleriule birlikte yağışların il genelinde kara döneceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN SAAT VERDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre dün geceden beri etkili olan yağmurun saat 12.00 - 13.00 arasında il genmelinde karla karışık yağmura dönmesi ve gece yarısından sonra yağışın İstanbul'da kara dönüşeceği öngörülüyor.