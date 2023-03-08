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Meteoroloji'den Edremit Körfezi için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edremit Körfezi için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'nin güneyi ve Edremit Körfezi'nde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların bugün öğle saatlerine kadar kuvvetli, Balıkesir'in Edremit, Havran, Burhaniye ilçeleri ile Çanakkale'nin Ayvacık ve Bayramiç ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Bu bölgelerde yaşayanların sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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Edremit Körfezi için kuvvetli sağanak uyarısı