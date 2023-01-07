Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bartın, Kastamonu, Sinop, Tokat, Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sarı alarm verildi

Sarı alarm verilen Rize ve Artvin çevrelerinde beklenen yağışların; kuvvetli ve çok kuvvetli (40-75 kg/m2), kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli yağmur ve sağanak (51-100 kg/m2), iç kesimlerinde yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olması tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Şanlıurfa, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



İşte bazı illerimizin hava durumları şöyle;

ANKARA: 4, Parçalı ve çok bulutlu.

İSTANBUL: 11, Parçalı bulutlu.

İZMİR: 15, Az bulutlu.

KOCAELİ: 12, Parçalı bulutlu.

EDİRNE: 11, Parçalı bulutlu.

MUĞLA: 14, Az bulutlu.

ADANA: 18, Parçalı bulutlu.

ANTALYA: 18, Parçalı bulutlu.

MERSİN: 18, Parçalı bulutlu.

ESKİŞEHİR: 5, Parçalı ve çok bulutlu.

KAYSERİ: 4, Parçalı ve çok bulutlu.

KONYA: 4, Parçalı ve çok bulutlu.

BOLU: 7, Parçalı ve çok bulutlu.

KASTAMONU: 4, kıyıları yağmurlu iç kesimleri kar yağışlı.

SAMSUN: 9, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.

TRABZON: 10, kıyıları kuvvetli yağmurlu, yüksekleri yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

ERZURUM: 1, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı.

VAN: 2, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.

DİYARBAKIR: 9, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu kesimleri yağmurlu.

GAZİANTEP: 12, Parçalı bulutlu.

ŞANLIURFA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu.