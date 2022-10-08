AjansHaber.com.tr Yaşam Meteoroloji Doğu Karadeniz'i uyardı!

Meteoroloji Doğu Karadeniz'i uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

 Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz'de yarın görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın Rize, Bayburt çevreleri ile Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Kendi bebeğini poşete koyup, toprağa gömdü!
Hedef bölgesel lezzetleri tanıtmak
İlk Türk uzay yolcusu kasım ayında açıklanacak
Şizofreni hastası, ambulansı kaçırdı!
İşçi servisi elektrik direğine çarptı, 6 yaralı
Meteoroloji, Doğu Anadolu Bölgesi'ni uyardı
Meteoroloji Doğu Karadeniz'i uyardı!