MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı ertelendi!

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı, yaşanan depremler nedeniyle ertelendi.

MEB'den yapılan açıklamada, "5 Mart'ta Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirileceği duyurulan 2023 MEB-EKYS ertelendi. Sınav tarihi daha sonra açıklanacak." bilgisi paylaşıldı.