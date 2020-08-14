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MANZARA İÇİN AĞAÇ KESTİLER

Üsküdar'da Boğaz manzaralı bir binanın bahçesindeki çamın kesilmesine vatandaşlar tepki gösterdi. Üsküdar Belediyesi, ceza yetkisi olan İl Orman Müdürlüğü'ne tutanak gönderdi. Belediye yetkilileri, "İbretlik bir ceza için kurumla irtibattayız" dedi.

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