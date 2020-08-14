AjansHaber.com.tr Gündem MANZARA İÇİN AĞAÇ KESTİLER MANZARA İÇİN AĞAÇ KESTİLER Üsküdar'da Boğaz manzaralı bir binanın bahçesindeki çamın kesilmesine vatandaşlar tepki gösterdi. Üsküdar Belediyesi, ceza yetkisi olan İl Orman Müdürlüğü'ne tutanak gönderdi. Belediye yetkilileri, "İbretlik bir ceza için kurumla irtibattayız" dedi. 14 Ağustos 2020 13:01 Son Güncelleme: 14 Ağustos 2020 13:05 üsküdar ağaç kesimi ibb istanbul Benzer Videolar ‘Bazılarına demokrasi bol geliyor' Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı Trabzon'da heyelan can aldı! George Floyd'a polis şiddeti kamerada! Aracına binen turistin cep telefonunu kaçırdı Doya Doya Moda'da Rakibini havuza attı Çok İzlenen Videolar Sinirlendiği kadın sürücü ve aracına saldırdı CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşılamıyor Telefonu kulağından çaldılar! Kemal Reis Türk milletine selam gönderdi! Suç örgütünün adreslerinden çıkanlar şok etti