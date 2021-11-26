Reuters'in haberine göre, Başkent Roma'daki Quirinal Sarayı'nda bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, çeşitli alanlarda ikili işbirliğini içeren anlaşmalara imza attı.

"Tarihi bir an"

Başbakan Drahgi, anlaşmayı Fransa ile ikili ilişkilerde "tarihi bir an" olarak nitelendirdi. Adını anlaşmanın imzalandığı Quirinal Sarayı'ndan alan "Quirinal Anlaşması" ile iki ülke arasında ticari, siyasi ve kültürel ilişkilerde işbirliğinin güçleneceği yorumları yapıldı.

Macron, AB içinde yeni eksen arayışında mı?

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in siyasi kariyerine son vermesinin ardından Avrupa Birliği'nin öncü siyasi figürünün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olacağı değerlendiriliyordu. Macron'un AB içinde yeni bir eksen oluşturma niyetinde olduğu ve "Quirinal Anlaşması" ile İtalya'nın desteğini alarak ilk hamlesini yaptığı düşünülüyor.

Bürokratik engeller kalkıyor

Quirinal Anlaşması'nın detayları tam olarak açıklanmasa da Fransız şirketlerinin İtalya'ya yapacağı yatırımlardaki bürokratik engellerin ortadan kalkacağı ve iki ülke arasındaki ekonomik bağların güçlendirileceği belirtiliyor.