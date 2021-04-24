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Kyrie Irving: "Oruç tutuyorum çünkü Müslüman toplumun bir parçasıyım"

Kısa süre önce Müslüman olduğunu açıklayan NBA yıldızı Kyrie Irving, Ramazan ayında oruç tuttuğunu söyledi.

Irving, Nets-Celtics maçının basın toplantısında, "Müslüman topluluğunun bir parçası olmaktan ve doğru şeyler yapıyor olmaktan mutluyum. Oruç da bunun bir parçası. Kendimi kutsanmış hissediyorum" dedi.

NBA'de şampiyonluk mücadelesi veren Brooklyn Nets'in All-Star oyun kurucusu Kyrie Irving, Ramazan ayında otuç tuttuğunu açıkladı. Nisan ayının başında 4.3 milyon takipçili Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Müslüman olduğunu duyuran 29 yaşındaki yıldız basketbolcu, dün de Amerikan medyası aracılığıyla "Müslüman topluluğunun bir parçası olmaktan ve doğru şeyler yapıyor olmaktan mutluyum. Oruç da bunun bir parçası. Kendimi kutsanmış
hissediyorum" dedi.

Brooklyn Nets'in Boston Celtics'i 109-104 mağlup ettiği maçın basın toplantısında kendisine son dönemde "Ramadan Kyrie" lakabı takılmasıyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Kyrie Irving, "İnsanların bununla ilgili merak ettiği çok sayıda soruları var. Evet, ben de Ramazan ayının bir parçasıyım Müslüman kardeşlerim. Söylemek istediklerim bunlar. Allah'a karşı hizmetimi yerine getirmeye devam ediyorum" dedi.

Irving'in isim değiştirip değiştirmediği bilinmiyor. Amerika'da Müslüman olan sporcular vaftiz edilmiş isimlerini değiştirmeleriyle biliniyor.

NBA yıldızları arasında Müslüman olan ilk isim Kyrie Irving değil elbette... NBA tarihinin en büyük yıldızlarından ve basketbolun küresel çapta sevilmesini sağlayan sembol isimlerden Lew Alcindor, 1980'li yılların başında Müslüman olduğunu açıklamış ve Kareem Abdul-Jabbar ismini almıştı.

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