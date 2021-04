Kyrie Irving: "Oruç tutuyorum çünkü Müslüman toplumun bir parçasıyım"

Irving, Nets-Celtics maçının basın toplantısında, "Müslüman topluluğunun bir parçası olmaktan ve doğru şeyler yapıyor olmaktan mutluyum. Oruç da bunun bir parçası. Kendimi kutsanmış hissediyorum" dedi.

NBA'de şampiyonluk mücadelesi veren Brooklyn Nets'in All-Star oyun kurucusu Kyrie Irving, Ramazan ayında otuç tuttuğunu açıkladı. Nisan ayının başında 4.3 milyon takipçili Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Müslüman olduğunu duyuran 29 yaşındaki yıldız basketbolcu, dün de Amerikan medyası aracılığıyla "Müslüman topluluğunun bir parçası olmaktan ve doğru şeyler yapıyor olmaktan mutluyum. Oruç da bunun bir parçası. Kendimi kutsanmış

hissediyorum" dedi.

Kyrie talked about fasting for Ramadan after the Nets’ win over the Celtics. “Just really blessed and grateful to be taking part in this.” pic.twitter.com/CKKppFmx6f

Brooklyn Nets'in Boston Celtics'i 109-104 mağlup ettiği maçın basın toplantısında kendisine son dönemde "Ramadan Kyrie" lakabı takılmasıyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Kyrie Irving, "İnsanların bununla ilgili merak ettiği çok sayıda soruları var. Evet, ben de Ramazan ayının bir parçasıyım Müslüman kardeşlerim. Söylemek istediklerim bunlar. Allah'a karşı hizmetimi yerine getirmeye devam ediyorum" dedi.

Irving'in isim değiştirip değiştirmediği bilinmiyor. Amerika'da Müslüman olan sporcular vaftiz edilmiş isimlerini değiştirmeleriyle biliniyor.

All praises to God (Allah) for keeping me safe out there on that court. It was an honor and I am humbled.

I give all the glory to you God(Allah) for blessing me with the gifts and talents.