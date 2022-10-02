AjansHaber.com.tr Gündem Konya'da 8 firari hükümlü yakalandı

Konya'da 8 firari hükümlü yakalandı

Konya'da çeşitli suçlardan aranan 8 firari hükümlü yakalandı.

Konya'da çeşitli suçlardan aranan 8 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Konya Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında yakalama kararı bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık ve yağma gibi çeşitli suçlardan haklarında toplamda 91 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlünün bulunduğu adreslere operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan 8 firari hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Hepimize kültürel diplomasi kapısı açacak!
İngiliz turisti JAK timleri kurtardı!
Borsa güne yükselişle başladı
Hayata Saygı Duruşu
Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 9 gözaltı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, resti çekti!
Bakanlıktan iddialara ilişkin açıklama!