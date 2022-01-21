Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak "ekonomi" yanıtı: Bu konuda DEVA Partisi çalışıyor

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, çarşamba günü Ankara'da Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türkiye'de görevli büyükelçileri ile akşam yemeğinde bir araya gelmişti.

Gazeteci Murat Yetkin, Youtube üzerinden yayınladığı videoda, Kılıçdaroğlu'nun büyükelçilerle buluşmasında konuşulanları aktardı.

Ekonomi, DEVA Partisi ve Babacan'a mı bırakılıyor?

Yetkin, büyükelçilerin Kılıçdaroğlu'na, 'Millet İttifakı'nın seçimleri kazanması durumunda nasıl bir program izleyeceksiniz?' sorusu üzerine, Kılıçdaroğlu'nun DEVA Partisi ve Ali Babacan'ı işaret ettiğini belirtti.

Yetkin, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Büyükelçilerin "ekonomi" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu şu yanıtı veriyor: 'Bu konuda Deva Partisi tarafından başlatılan bir çalışma var, biz de buna katılacağız. Kısa süre sonra bu taslak üzerine altı parti çalışmaya başlayabilir.'"

"Erdoğan’ın iki eski yol arkadaşı siyasi ve ekonomik sistemin değiştirilmesi konusunda bir inisiyatif ortaya koyuyorlar"

"Demek ki ortak bir ekonomi programı konusunda Ali Babacan’ın DEVA Partisi’nin bir çalışma başlattığını anlıyoruz. Bir şeyi hatırlatalım, yeni bir anayasa fikrini ilk ortaya atan da Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu olmuştu. Bu da ilginç. Erdoğan’ın iki eski yol arkadaşı, siyasi ve ekonomik sistemin değiştirilmesi konusunda bir inisiyatif ortaya koyuyorlar”

Muhalif isimlerden Kılıçdaroğlu'na büyük tepki

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun ekonomi başlığını DEVA Partisi'ne devretmesi muhalif kesimde tepkilere neden oldu. CHP eski milletvekili Hüseyin Aygün sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

Hüseyin Aygün, " Kılıçdaroğlu, AB temsilcilerine, 'Ekonomi hakkında Deva Partisi çalışıyor' demiş. CHP'nin herhalde hiç ekonomisti yok.. Yazık koca CHP'ye, çok yazık.." ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı Ali Babacan mı?

Hatırlanacağı gibi 24 Haziran seçimleri öncesi Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi aday göstermeden önce, aklındaki ideal cumhurbaşkanı profilini tarif ederken, "Ekonomiden anlayan, bir başarı öyküsü olan ve kavgacı olmayan bir aday olacak." tanımını yapmıştı. Kılıçdaroğlu'nun Babacan'a yakın ilgisinin bir adaylık teklifine dönüşüp dönüşmeyeceği önümüzdeki dönemde belli olacak.