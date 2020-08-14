AjansHaber.com.tr Gündem Kemal Reis Türk milletine selam gönderdi! Kemal Reis yan yatarak Türk milletine selam gönderdi! Oruç Reis araştırma gemimizi tacize yeltenen Limnos isimli Yunan fırkateynini ağır hasarla tersaneye gönderen Kemal Reis, Türk Milletine müthiş bir hareketle böyle selam çaktı. 14 Ağustos 2020 16:39 Son Güncelleme: 14 Ağustos 2020 16:46 kemal reis selam gönderdi akdeniz türkiye Benzer Videolar ‘Bazılarına demokrasi bol geliyor' Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı Trabzon'da heyelan can aldı! George Floyd'a polis şiddeti kamerada! Aracına binen turistin cep telefonunu kaçırdı Doya Doya Moda'da Rakibini havuza attı Çok İzlenen Videolar Sinirlendiği kadın sürücü ve aracına saldırdı CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşılamıyor Telefonu kulağından çaldılar! Kemal Reis Türk milletine selam gönderdi! Suç örgütünün adreslerinden çıkanlar şok etti