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Kahramanmaraş'ta çıkan pompalı tüfekli kavgada baba ve oğlu öldü!

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Duraklı Mahallesi Sakarya Caddesi'nde Suriye uyruklu akraba iki grup arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet A. pompalı tüfekle ateş etti.

Çeşitli yerlerinden yaralanan baba Alaa A. olay yerinde hayatını kaybetti, oğlu Alaaddin A. ve Hazim V. ise yaralandı.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binasına kaldırılan yaralılardan Alaaddin A, kurtarılamadı. Hazim V'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheli Ahmet A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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