AjansHaber.com.tr Dünya Kafesinden kaçan aslan, bakıcısını öldürdü

Kafesinden kaçan aslan, bakıcısını öldürdü

İran'ın Erak kentindeki bir hayvanat bahçesinde, kafesinden kaçan aslan bakıcısını öldürdü.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erak'ta bir hayvanat bahçesi çalışanı, hayvanları beslemek için kafesi açtığı sırada birkaç aslan kafesten kaçtı.

Söz konusu aslanlardan birinin saldırısına uğrayan ve boğazından yaralanan bakıcı hayatını kaybetti.

Hayvanat bahçesi sorumlusu Rıza Seyyad Hakşumar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "hayvanat bahçesinden birkaç aslanın kaçtığı" iddialarını yalanladı. Hakşumar, "Aslanlar hayvanat bahçesinin dışına çıkmadı." dedi.

Kafeslerinden kaçan aslanların ise yeniden kafeslerine konulduğu aktarıldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Yüzünü boyayıp saatlerce yürüttüler...
ABD'de kar fırtınası, elektrik kesintileri
BAE’ye cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilk ziyaret
ABD Doğu Avrupa'ya asker gönderecek
Lukaşenko: Biz de savaşa gireriz
Çin robot balina köpekbalığını tanıttı!
Türkiye'de üretilen maskeler, Yunanları kızdırdı