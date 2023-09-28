Kaçak “Makaronlar” yakalandı!
Denizli'de kaçakçılıkla mücadele operasyonunda 4 milyon 310 bin makaron ele geçirildi
Denizli'de kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 4 milyon 310 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri bir tırı durdurdu.
Tırda 4 milyon 310 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan tır sürücüsü işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan tutuklandı.
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