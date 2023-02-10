AjansHaber.com.tr Gündem Japonya'daki camilerden depremzedelere yardım

Japonya'daki cami ve mescitlerde, Türkiye'deki depremzedeler için yardım toplanıyor

Japonya'daki cami ve mescitlerde, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yardımlar toplanıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Tokyo Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından, depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Namaz sonrası cami yerleşkesinde depremzedeler için toplanan maddi yardıma Endonezya, Malezya, Mısır dahil birçok ülkeden Müslüman topluluk destek verdi.

Başkentin kuzeybatısındaki Saitama eyaletinde Bangladeşli Müslümanlara ait Gamo mescidi ve Pakistanlı Müslümanlara ait Yaşio mescidinde de maddi yardım toplandı.

Ülkenin güneyindeki Aiçi eyaletinin Nagoya kentinde bulunan Tsuşima Ayasofya Camisi'nde, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere hazır yemek satışı düzenlendi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Charlie Hebdo'nun alçakça karikatürüne tepki yağdı
45 saat sonra kurtarıldı
Üniversitelerin açılışı ertelendi
AFAD: “Şanlıurfa’da arama kurtarma tamamlandı”
Küçük Berat, 55 saat sonra enkazdan çıkarıldı
Oktay, depreme ilişkin son durumu açıkladı!
Ankara'da deprem!