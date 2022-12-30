İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 11 milyon 301 bin lira ceza kesildi
Kocaeli'de İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 11 milyon 301 bin 601 lira ceza uygulandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, körfezde yürütülen rutin kontroller sırasında İtalya bandıralı "Grande Ellade" isimli gemiden denize petrol türevi yağ sızdığı belirlendi.
Limanda bulunan söz konusu ro-ro gemisine 11 milyon 301 bin 601 lira ceza kesildi.
Geminin etrafında önlem alan ekipler, denizde temizlik çalışması başlattı.
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