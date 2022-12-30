AjansHaber.com.tr Gündem İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye para cezası!

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 11 milyon 301 bin lira ceza kesildi

Kocaeli'de İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 11 milyon 301 bin 601 lira ceza uygulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, körfezde yürütülen rutin kontroller sırasında İtalya bandıralı "Grande Ellade" isimli gemiden denize petrol türevi yağ sızdığı belirlendi.

Limanda bulunan söz konusu ro-ro gemisine 11 milyon 301 bin 601 lira ceza kesildi.

Geminin etrafında önlem alan ekipler, denizde temizlik çalışması başlattı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
EYT'de detaylar açıklandıdı
Kara yollarında durum
"TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri" sahiplerini buldu
Starbucks'ta yeni dönem başlıyor!
Bir zam da İzmir'den
Bakan Bilgin merak edilenleri cevapladı!
2023’te 24 güne kadar tatil yapmak mümkün!