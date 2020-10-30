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İzmir depremi sonrası İHA'lar havalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde saat 14.51'de 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası, TSK'ya ait İHA'lar havalandırılarak bölgede tarama çalışması başlatıldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen deprem sonrası enkaz altında kalanların kurtarılması ve hasar tespiti yapılması için çalışmalar sürüyor.

Tarama çalışmalarına destek için TSK'ya ait İHA'lar da havalandı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Depremden etkilenen tüm illerde alan tarama çalışmaları devam ediyor. TSK tarafından havadan tarama çalışmaları yürütülüyor" denildi.

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