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İyi Partili Aytun Çıray: Bu doğalgazla sinemada sandalye değiştiririz

İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjdeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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