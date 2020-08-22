AjansHaber.com.tr Gündem Bu doğalgazla sinemada sandalye değiştiririz İyi Partili Aytun Çıray: Bu doğalgazla sinemada sandalye değiştiririz İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjdeyle ilgili açıklamalarda bulundu. 22 Ağustos 2020 11:30 Son Güncelleme: 22 Ağustos 2020 11:32 aytun çıray doğalgaz müjde Benzer Videolar Trafikte camdan sarkarak dans eden kişilere ceza Türk polisine ahlaksız iftira! Doğu Karadeniz’de şiddetli sağanak Namaz kılarken baygınlık geçirdi Bir araç çukura düştü Apartman yöneticisi binayı karantinaya aldı Çok İzlenen Videolar Sonuna kadar polisimizin yanındayım Fransız ve İngiliz uçağına uyarı CHP'li ismin Cuma hazımsızlığı Türk polisine ahlaksız iftira! Canlı yayında yüzüne okundu