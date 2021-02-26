İYİ Parti'de 'Yeni Parti' sancısı!

İYİ Parti'de kazan kaynıyor. Parti içinde Milliyetçi görüşü savunan ve parti içinde bu görüşün sindirildiğini, Atatürkçü tutumdan uzaklaşıldığını savunan bazı vekillerin rahatsızlığı biliniyor.

Bu nedenle daha önce İsmail Ok, İsmail Koncuk ve Tuğba Vural Çokal sert sözlerle partiden istifa etmişti.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partinin HDP, CHP ve Saadet Partisi ile gizli anayasa çalışması yapmasından rahatsız olduğunu açıklamış, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun ise 'FETÖ'cü' olduğunu iddia etmişti.

Gelişmeler sonrası Özdağ ihraç edilirken, mahkeme kararı reddetmiş, Özdağ partiye dönmüştü.

YENİ PARTİ İÇİN KOLLARI SIVADILAR

Parti yönetimi ile karşılıklı kılıçları çeken Özdağ ile daha önce istifa eden İsmail Koncuk'un yeni bir parti için kolları sıvadığı belirtiliyor.

Özdağ ve Koncuk parti içindeki kritik isimlerle görüşmeler gerçekleştirirken, kurucular kurulunun da şekillendiği öğrenildi.

AKŞENER NE YAPACAK?

Özdağ ve Koncuk'un kuracağı partinin Temmuz ayına yetişmesi planlanıyor. Yeni parti ile İYİ Parti'den kopuşlar olabileceği belirtilirken, Akşener'in karşı hamle olarak ne yapacağı merak konusu...

İSMAİL KONCUK: İYİ PARTİ'DEN BİZİMLE HAREKET EDEN ARKADAŞLARIMIZ VAR

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihraç edildiği gün partiden istifasını açıklayan Adana Milletvekili İsmail Koncuk, yeni parti çalışmalarına ilişkin CNN Türk'e açıklamalarda bulunmuş, Kurucular kurulunun yarısınıtamamladıklarını, Özdağ dahil birçok İYİ Partili vekilin kendileri ile hareket ettiğini ifade etmişti.

İYİ Parti'yi bölmeye çalıştıklarına yönelik söylemlere de yanıt veren Koncuk, "Millet İttifakı'nda açık resmi bir birliktelik olmasa bile HDP ile bir dostlar grubu oluşturma gayretinde üzülerek görüyorum. Biz İYİ Parti'ye karşı kurulmuş bir siyasi parti değiliz. Uzlaşamadık, güvensizlik oluştu aramızda. Güvenmediğimiz siyasi yapı içinde bulunmayı doğru bulmadım." demişti.