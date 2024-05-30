İYİ Parti'de değişim sürüyor!

İYİ Parti'de genel başkanlık görevine seçilen Müsavat Dervişoğlu, parti içindeki yapılandırma sürecini sürdüyor.

Dervişoğlu, İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda yer alan Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanlığı, "Ekonomi Politikaları" ve "Kalkınma Politikaları" başkanlıkları olarak ikiye ayrıldı.

Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevine Erhan Usta atanırken, İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeleri Mehmet Aslan ve Ali Demir, Genel Başkan Başdanışmanları olarak görevlendirildi.

Ankara İl Başkanı da değişti

Teşkilatların yeniden yapılandırılması sürecini de yakından takip eden Devişoğlu, eski Ordu Milletvekili Yener Yıldırım'ı İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı görevine getirdi.

Akşener'in görevden aldığı Yıldırım, yeniden Ankara İl Başkanlığı görevine atandı.

Dervişoğlu'nun özellikle büyükşehirlerdeki il başkanlarının büyük bölümünde de değişikliğe gideceği öğrenildi.