İsveç Başbakanı, YPG/PKK destekçisi milletvekili ile yapılan anlaşmanın yakında sona ereceğini söyledi

Konu hakkında SVD gazetesine açıklamada bulunan Andersson, 3 ay sonraki seçimlere dikkati çekerek, Kakabaveh'in milletvekilliğinin sona ereceğini, böylelikle kendisiyle yapılan anlaşmanın geçerliliğini yitireceğini söyledi.

Andersson "Bu, Sosyal Demokrat Parti ile bir milletvekili arasında yapılan bir anlaşma. Kakabaveh'in yakında milletvekilliği sona erdiğinde bu anlaşma da sona erecek." ifadelerini kullandı.

İsveç Başbakanı Andersson, haftaya ertelenen ek bütçe görüşmelerinde de Kakabaveh ile pazarlık yapılmayacağını sözlerine ekledi.

Türkiye'ye şu anda silah ambargosu yok

Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu da değerlendiren Andersson, "Kararlar duruma göre verilir. Şu anda Türkiye'ye silah ambargosu uygulamıyoruz. İsveç'te terörle mücadele ile nasıl çalıştığımız konusunda var olan bazı soru işaretlerini çözmek için Türkiye ile sürekli görüşme halindeyiz ve elbette vereceğimiz cevapların, süreci ileriye götüreceğini umuyorum." dedi.

Muhalefetten hükümete Kakabaveh eleştirisi

Muhalefet partileri, Sosyal Demokrat hükümeti, Kakabaveh ile anlaşmayı devam ettirerek NATO sürecini tehlikeye atmakla suçlamıştı.

Kakabaveh, 15 Haziran'da İsveç hükümetinin kendisine Türkiye'ye silah ihracatı yapmayacağı sözünü vermesini istemiş, aksi halde bütçe görüşmelerinde hükümetin aleyhinde oy kullanacağını açıklamıştı.

Bu durumu eleştiren Svensktidskrift Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Amanda Wollstad Twitter hesabında, "Bu çok saçma, İsveç'in güvenliğini ve dış politikasını ilgilendiren bir konuda vahşi siyasetçi Kakabeveh'in bizi yönetmesine izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

Sosyal Demokrat Parti ile Kakabaveh arasında imzalanan anlaşma

İsveç'te geçen yıl Sosyal Demokrat Partili Andersson, istifa ederek görevi bırakan Stefan Löfven tarafından başbakanlık için önerilmişti.

349 milletvekilinin bulunduğu Meclis'te hükümeti kurmak için 175 milletvekiline ihtiyacı olan Andersson, bağımsız milletvekili Kakabaveh'in desteğini alarak 1 oy farkla 24 Kasım 2021'de başbakan seçilmişti.

Bu oy karşılığında Sosyal Demokrat Parti ile Kakabaveh arasında YPG/PKK'ya destek olunması için anlaşma imzalanmıştı.