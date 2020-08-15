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İstanbul'un göbeğinde pes dedirten olay!

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerindeki 189 yıllık Tarihi Narmanlı Han’ın içerisindeki kafeteryada arkadaşlarıyla oturan genç bir kızın sandalyede asılı çantası, maskeli bir şahıs tarafından çalındı.

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