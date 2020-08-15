AjansHaber.com.tr Gündem İstanbul'un göbeğinde pes dedirten olay! İstanbul'un göbeğinde pes dedirten olay! Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerindeki 189 yıllık Tarihi Narmanlı Han’ın içerisindeki kafeteryada arkadaşlarıyla oturan genç bir kızın sandalyede asılı çantası, maskeli bir şahıs tarafından çalındı. 15 Ağustos 2020 11:54 Son Güncelleme: 15 Ağustos 2020 12:03 beyoglu hırsızlık çanta hırsızı istanbul Benzer Videolar ‘Bazılarına demokrasi bol geliyor' Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı Trabzon'da heyelan can aldı! George Floyd'a polis şiddeti kamerada! Aracına binen turistin cep telefonunu kaçırdı Doya Doya Moda'da Rakibini havuza attı Çok İzlenen Videolar Sinirlendiği kadın sürücü ve aracına saldırdı CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşılamıyor Telefonu kulağından çaldılar! Kemal Reis Türk milletine selam gönderdi! Suç örgütünün adreslerinden çıkanlar şok etti