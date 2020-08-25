AjansHaber.com.tr Gündem İstanbul'da metrobüs yangını İstanbul'da metrobüs yangını Bakırköy İncirli'de metrobüste yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangının neden çıktığına dair henüz bir açıklama yapılmadı. 25 Ağustos 2020 11:42 Son Güncelleme: 25 Ağustos 2020 11:45 metrobüs yangın istanbul Benzer Videolar Resmen insanlıktan çıktı Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Algı operasyonu elinde patladı Giresun'da selde mahsur kalan inek kurtarıldı Suriye'nin başkenti Şam'da patlama Çakarlı Saldırgan Muhammed Enes Uysal yakalandı Çok İzlenen Videolar Çakarlı Saldırgan Muhammed Enes Uysal yakalandı Algı operasyonu elinde patladı İstanbul Bebek'in içler acısı hali kamerada Suriye'nin başkenti Şam'da patlama Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı!