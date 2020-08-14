AjansHaber.com.tr Gündem Sinirlendiği kadın sürücü ve aracına saldırdı İstanbul'da maganda, kadın sürücüye ve aracına saldırdı Eyüpsultan Alibeyköy'de bir kişinin trafikte sinirlendiği kadına saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. 14 Ağustos 2020 12:24 Son Güncelleme: 14 Ağustos 2020 13:06 kadın sürücü maganda istanbul alibeyköy saldırı Benzer Videolar ‘Bazılarına demokrasi bol geliyor' Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı Trabzon'da heyelan can aldı! George Floyd'a polis şiddeti kamerada! Aracına binen turistin cep telefonunu kaçırdı Doya Doya Moda'da Rakibini havuza attı Çok İzlenen Videolar Sinirlendiği kadın sürücü ve aracına saldırdı CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşılamıyor Telefonu kulağından çaldılar! Kemal Reis Türk milletine selam gönderdi! Suç örgütünün adreslerinden çıkanlar şok etti