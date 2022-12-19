İstanbul'da koruma altındaki yaban hayvanlarına ait parçalar ele geçirildi

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünün Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleriyle ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sırasında, Fenerbahçe Mahallesi'ndeki bir adreste, Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında koruma altında bulunan yabani hayvanlara ait bazı materyallerin bulunduğu bilgisi edinildi.

Adreste yapılan aramalarda, 485 karaca, 171 kızıl geyik, 13 mus geyiği, 30 ala geyik, 141 ren geyiği, 5 bizon, 50 Amerikan antilobu boynuzu ile 485 karaca, 5 çift boynuzlu kızıl geyik kafatası, 5 dağ keçisi kafatasının yanı sıra farklı form ve ebatlarda çok sayıda hayvansal objeye el konuldu.

Ayrıca, 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında bulundurulması yasak olan 29 amfora, çeşitli ebatlarda 90 pişmiş toprak obje, Roma ve İslami döneme ait 35 sikke, çeşitli objeler, top mermisi ile sedef kakma bağa kaşık muhafaza altına alındı.

Operasyonda kapsamında yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.