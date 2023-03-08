İstanbul'da 1 milyon 500 bin yeni konut yapılacak.

Çevre Şehircilik ve İklim Değilikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul'da bir buçuk milyon yeni konut yapılacağını belirterek bunlardan 500 binin Anadolu Yakasındaki rezerv alandarda, 500 binin Avrupa yakasında geri kalan 500 bininin de yerlerinde yapılacağını açıkladı.

Bakan Kurum deprem bölgelerinde TOKİ eliyle 27 bin 849 konutun, 650 köy evinin sözleşmelerinın yapıldığını temelinin atıldığını belirterek "Önümüzdeki iki ay içerisinde de 309 bin konutun yapımını başlatmak hedefimiz. Deprem bölgelerindeki toplam konut ihtiyacı ise 406 bin konut 83 bin köy evi.'' dedi

Kurum, "Kentsel dönüşümde, kira yardımı, kamulaştma yardımı, vatandaşımıza süreci yürütebilmesi adına finans desteği, faiz desteği gibi bir çok destek veriyoruz. Kira yardımlarını arttıracağız. Şu an Bakanlığımız bünyesinde kira yardımı alan vatandaşlarımıza İstanbul'da 1.500 lira olan kira yardımını 3 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Anadolu'da büyük illerimiz Ankara'mız, Bursa'mız, Antalya'mız ve İzmir'imizde 3 bin liraya çıkarıyoruz. Diğer Büyükşehirlerimizde 2 bin 500 liraya çıkartıyoruz. Kalan diğer illerimizde kira yardımını 2 bin liraya çıkartıyoruz. Nisan ayından itibaren inşallah yeni kira yardımlarını vatandaşlarımızın hesabına yatıracağız." diye konuştu.