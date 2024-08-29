İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi kararı!

İstanbul'da bitmek tükenmek bilmeyen taksi sorununa çözüm arayışları devam ediyor.

Taksi-Uber ve Taksi-Martı TAG çatışmalarının ardından İstanbul ulaşımını ilgilendirecek kararlar peş peşe geliyor.

İBB UKOME Toplantısı'nda 2500 yeni taksinin hizmete alınmasını içeren 'Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'nin oy birliğiyle kabulüne karar verildi.

Uygulama kapsamında hizmete girecek 2 bin 500 yalnızca İBB lisanslı dijital taksi çağırma uygulamalarıyla hizmet vererek yoldan yolcu alamayacağı, ödemelerin kredi kartı ve İstanbulkart ile alınacağı; taksi renk ve tasarımının yolcuların dijital taksileri edebilecek şekilde yapılacağı belirlendi.

Uygulama detaylarının İBB Meclisi'nde de görüşülerek, İBB tarafından yürütülecek taksi ihaleleri ve uygulama tarihinin belirleneceği öğrenildi.