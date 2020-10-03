İstanbul ve Ankara’nın kritik bilgileri ABD'li şirkette

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) ve yazılım şirketi SAS Türkiye ile "İstanbul Ulaşım ve Trafik Mükemmeliyet Merkezi Projesi" nde kullanılmak üzere, 22 Eylül 2020 tarihinde yazılım lisansı hibe desteği ile 5 milyon 117 bin 887 dolarlık hibe anlaşması imzaladı.

Proje ile İstanbul'un karayolu trafiğini değerlendirmek, toplu taşımayı kontrol etmek ve trafik olaylarını yönetmek için yapay zekâ yazılım analiz platformu kurulacak. Kuzey Karolina merkezli SAS tarafından sağlanacak olan projenin veri analizi aracı, diğer sensör ve ağ teknolojileriyle birleştirildiğinde, İstanbul'un trafik koşullarının gerçek zamanlı verisine ulaşılacak.

KRİTİK BİLGİLER ABD'YE VERİLİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi de 20 Temmuz 2020'da yine aynı şekilde ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) ve yazılım şirketi SAS Türkiye ile "Hat ve İşletme Optimizasyonu Projesi"nde kullanılmak üzere 2,5 milyon dolarlık hibe anlaşması imzaladı. Bu proje ile toplu taşıma rotaları, seferleri, seyahat süreleri, acil durum senaryoları gibi konularda ABD'li şirket ile çalışmalar yapılacağı açıklanmıştı. Akıllı Şehir kapsamında kritik ve stratejik öneme sahip ulaşım, çevre, sağlık, enerji, güvenlik ve yönetim gibi alanlarda birçok veri üreten İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerin verilerinin Türkiye'de kalması, veri gizliliği ve siber saldırılar gibi konular açısından yurtdışı menşeili bir firma ve ajans ile yapılan işbirliği Türkiye açısından kritik seviyede riskleri de beraberinde getiriyor.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Tüm tepkilere rağmen İBB ve ABB kamuoyuna, yapılan hibe anlaşmalarının hangi tür maddeleri içerdiği, veri gizliği ve veri paylaşımı ile ilgili şartların neler olduğuna dair bilgi paylaşmadı. Barındırdığı riskler bakımından hibe anlaşmalarının, veri paylaşım ve veri tutma gibi yükümlülüklerin ilgili kurumlarca incelenmesi de engelleniyor.

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/10/02/istanbul-ve-ankaranin-kritik-bilgileri-abdli-sirkette