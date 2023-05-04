İstanbul ve 24 il için sarı kodlu uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre sağanak yağışlı hava ülke genelinde etkili olacak. Hava sıcaklıkları da 3 ila 5 derece azalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Konya, Karaman, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri ile Ankara’nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara’nın kuzey ve doğusu, Kütahya, Denizli, Burdur, Eskişehir ve Düzce çevreleri, Aydın ve Muğla’nın iç kesimleri ile Balıkesir’in kuzey ve doğu, Çanakkale’nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

25 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 il içinse 'sarı kodlu uyarı' yayımladı. Bu illerde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul, İzmir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Muğla, Burdur, Çanakkale, Antalya, Balıkesir, Tekirdağ, Edirne, Uşak, Kırklareli, Kütahya, Afyonkarahisar, Aydın, Bilecik, Kocaeli, Manisa, Sakarya ve Yalova.