İstanbul Valiliği sıcak hava konusunda uyardı

İstanbul Valiliği, vatandaşları beklenen sıcak havaya karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre; bugünden itibaren bölge genelinde hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi’nde yağış beklenmiyor. Sıcak havanın bugün, hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca etkili olması bekleniyor.