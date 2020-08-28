AjansHaber.com.tr Gündem İstanbul'a sıcak hava uyarısı

İstanbul Valiliği sıcak hava konusunda uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre kentte bugünden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Valiliği, vatandaşları beklenen sıcak havaya karşı uyardı. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre; bugünden itibaren bölge genelinde hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi’nde yağış beklenmiyor. Sıcak havanın bugün, hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca etkili olması bekleniyor.

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