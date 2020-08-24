AjansHaber.com.tr Gündem İstanbul Bebek'in içler acısı hali kamerada İstanbul Bebek'in içler acısı hali kamerada Bebek sahilinde çekilen ve denizin kirliliğini gözler önüne seren görüntüler büyük tepkiye neden oldu. 24 Ağustos 2020 10:12 Son Güncelleme: 24 Ağustos 2020 10:17 Bebek Sahil deniz kirliliği CHP İstanbul Benzer Videolar Çakarlı Saldırgan Muhammed Enes Uysal yakalandı Ayasofya Camii'nde namaz kılan genç duygulandırdı Trafikte camdan sarkarak dans eden kişilere ceza Türk polisine ahlaksız iftira! Doğu Karadeniz’de şiddetli sağanak Bu doğalgazla sinemada sandalye değiştiririz Çok İzlenen Videolar Bu doğalgazla sinemada sandalye değiştiririz Türk polisine ahlaksız iftira! İstanbul Bebek'in içler acısı hali kamerada Namaz kılarken baygınlık geçirdi Doğu Karadeniz’de şiddetli sağanak