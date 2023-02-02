İngiliz Savunma Bakanından Bayraktar İHA'larına övgü

Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace, Türk İHA'larının modern savaşlarda oyun değiştirici olduğunu belirtti.

Wallace, İstanbul'da düzenlenen "SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı" kapsamında SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile Baykar standını ziyaret etti.

Akıncı ve Bayraktar TB2 hakkında bilgi alan Wallace, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk İHA'larına ilişkin, "Modern savaşı önemli ölçüde değiştirdiler" değerlendirmesini yaptı.

Birleşik Krallık ordusuna yönelik yatırımlar kapsamında keşif yaptıklarını anlatan Wallace, "Silahlı kuvvetlerimize Ukrayna'dan aldığımız derslerle yatırım yapıyoruz. Kesinlikle burada yeni modelini gördüğümüz TB2'ler modern savaşlarda bir oyun değiştirici oldu" ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık'ın Türk İHA'ları almayı düşünüp düşünmediğine yönelik sorulan soruya ise Wallace, "Alışveriş gezisinde değilim, keşif gezisindeyim. Spekülasyonlar yapmayalım. Ordumuzu 23 milyar sterlin harcayarak gelecek 10 yılda modernize edeceğiz. Hava kuvvetlerimize de yatırım yapacağız. Neler olacağını göreceğiz" şeklinde yanıt verdi.

Wallace, Türk mevkidaşı Hulusi Akar'la iyi bir arkadaş olarak sık sık görüştüğünü dile getirerek iki ülke ordularının ihtiyaçlarına yönelik spekülasyonlar yapmayı doğru bulmadığını kaydetti.