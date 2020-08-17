AjansHaber.com.tr Gündem İnatçı kedi çileden çıkardı İnatçı kedi çileden çıkardı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde araçların kaput ve motoruna giren yavru kedi, itfaiye ve vatandaşları çileden çıkardı. 17 Ağustos 2020 14:02 Son Güncelleme: 17 Ağustos 2020 14:07 kedi motor kaput Benzer Videolar Kedi ve köpekler ölüme böyle terk edildi Dicle'de Elektrik görevlilerine saldırdılar Yere düşen parayı önce sakladı sonra cebine attı Yunan spiker: Atacak torpidomuz dahi yok Şaka arkadaşını canından ediyordu 'Akıllı ve Güvenli Konutlar' tanıtıldı Çok İzlenen Videolar Marmara Denizi'nde yardım isteyen tekneyi kurtardı Doya Doya Moda'da Rakibini havuza attı Türk-Rus ortak devriye konvoyuna saldırı! Ermenistan Başbakanı canlı yayında rezil oldu Canlı yayında sarf ettiği sözler gündeme oturdu