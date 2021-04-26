"İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı hesabı CHP'yi karıştırıyor"

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında parti içindeki kavgaların önüne geçmek için kendisinin aday olabileceği yönünde mesajlar verdiğine dikkat çekti.

Genel seçime 2 yıldan az bir süre kala İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili yaptığı açıklamaların CHP yönetiminde rahatsızlığa neden olduğu öğrenildi. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İmamoğlu'nun kendisine konuyla ilgili yöneltilen sorulara "Aday değilim" şeklinde yanıt vermediğine dikkat çekerek, "İmamoğlu’nun sürekli olarak Cumhurbaşkanı adaylığını gündemde tutarak CHP yönetimine bir dayatmada bulunduğu düşünülüyor" ifadelerini kullandı.

Selvi, bugünkü köşe yazısında İmamoğlu'nun odaklandığı noktanın İBB Başkanlığı görevi yerine Cumhurbaşkanlığı adaylığı olduğunu belirtereki Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki kavgaların önüne geçmek için adaylık konusunda kendi adını öne çıkardığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'tan birini destekleyebileceğini sözlerine ekledi.

Abdülkadir Selvi'nin "İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı hesabı CHP’yi geriyor" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı kavgasının CHP’yi karıştırmasının önünü kesmek için Cumhurbaşkanı adayı olabileceği yönünde mesajlar veriyor. Ta ki parti içinde erken bir Cumhurbaşkanlığı kavgası başlamasın diye.

Özal, kendisinden sonra ANAP’ın başına geçecek isim için 18 Türk büyüğünün ismini ortaya atmıştı. ANAP ondan sonra iflah olmadı. Abdullah Gül, yeniden Cumhurbaşkanı yapılmadığı için ya da başbakanlık verilmediği için muhalefetin adayı olarak Erdoğan’ın karşısına çıkmaya çalıştı. Sonra gitti, partisini kurdurdu. Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adaylığı sonrası Kılıçdaroğlu’ndan CHP’yi istedi ama alamayınca şimdi kendi partisini kuruyor."

DEMİREL’İN SÖZÜ

"Cumhurbaşkanlığı uğruna nice darbeler yapıldı, nice partiler parçalandı. Eski Cumhurbaşkanı Demirel’in dediği gibi, “Cumhurbaşkanlığı hiçbir faninin elinin tersiyle iteceği bir makam değildir.”

KILIÇDAROĞLU’NUN CUMHURBAŞKANLIĞI YANITI

"Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yöneltilen bir soruya, “İki arkadaşımız da son derece başarılı. Bu başarıları hazmedemeyen bir siyasal iktidar var. Bunu da gayet iyi biliyorum. Ama Cumhurbaşkanı adayını belirlerken tek başımıza belirlemeyeceğiz. İttifakla birlikte belirleyeceğiz” yanıtını verdi. İmamoğlu’na adres olarak millet ittifakını gösterdi."

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