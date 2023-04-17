İki otomobil çarpıştı! 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

B.Ö. (38) yönetimindeki 03 AEK 370 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 50. kilometresinde Çiğiltepe Kavşağı yakınlarında, U.Ç. (30) idaresindeki 34 DDF 197 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, sürücü B.Ö. ile aynı otomobildeki E.U. (4), R.U. (30) Ş.U. (31), M.U. (8), E.U. (11) ve E.U. (56) yaralandı.

O sırada seçim çalışmaları için Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine giden AK Parti Afyonkarahisar milletvekili adayı Hasan Arslan, konvoyunu durdurarak, otomobildeki yaralılara müdahale etti.

Arslan araç içerisinde sıkışan ve durumu ciddi olan bir yaralıya 112 Acil Servis ekipleri gelinceye kadar suni teneffüs ve kalp masajı yaptı.

Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan E.U. (56), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Arslan, olayın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, olaya tesadüfen denk geldiğini söyledi.

Mesleği gereği yaralılara müdahale ettiğini ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Sağlık ekipleri gelene kadar, oradaki stabilizasyonu sağlamaya çalıştık. 112 ekipleri geldikten sonra da beraber hastaların müdahalelerini ve sabitlemelerini yaptıktan sonra nakillerini sağladık. Üzüldüğüm bir olay, müdahale ettiğimiz bir hanımefendinin vefat haberini aldım. Onun dışında diğer yaralılarda hafif yaralar vardı. Bu aslında acı bir tesadüftü. Her doktorun, her sağlık personelinin yapacağı gibi biz de müdahalemizi olay yerinde gerçekleştirmiş olduk."