AjansHaber.com.tr Gündem Marmara Denizi'nde yardım isteyen tekneyi kurtardı İDO feribotu, Marmara Denizi'nde yardım isteyen tekneyi kurtardı! Marmara Denizi ortasında motorsuz teknesinde mahsur kalan kişi, İDO feribotunun kaptanının dikkati sayesinde kurtarıldı. 15 Ağustos 2020 12:01 Son Güncelleme: 15 Ağustos 2020 12:21 ido tekne tekneyi kurtardı marmara denizi Benzer Videolar ‘Bazılarına demokrasi bol geliyor' Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı Trabzon'da heyelan can aldı! George Floyd'a polis şiddeti kamerada! Aracına binen turistin cep telefonunu kaçırdı Doya Doya Moda'da Rakibini havuza attı Çok İzlenen Videolar Sinirlendiği kadın sürücü ve aracına saldırdı CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşılamıyor Telefonu kulağından çaldılar! Kemal Reis Türk milletine selam gönderdi! Suç örgütünün adreslerinden çıkanlar şok etti