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İç kesimlerde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Ankara'nın güneyi, Afyonkarahisar'ın doğusuyla Konya ve Isparta'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Yağışlar, Ankara'nın güneyi, Afyonkarahisar'ın doğusuyla Konya ve Isparta'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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