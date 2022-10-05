İç kesimlerde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara'nın güneyi, Afyonkarahisar'ın doğusuyla Konya ve Isparta'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Yağışlar, Ankara'nın güneyi, Afyonkarahisar'ın doğusuyla Konya ve Isparta'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.